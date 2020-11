Stiri pe aceeasi tema

- Tabara lui Joe Biden a dat o replica dura, dupa ce au aparut informații ca Donald Trump va refuza sa-și accepte infrangerea in cursa catre Casa Alba. Echipa democratului a sugerat ca acesta poate fi dat afara din Casa Alba, daca o ocupa abuziv, relateaza CNN. „Așa cum am spus pe 19 iulie, poporul american…

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- In momentul de fata, dupa numararea a 92- din buletinele de vot, Donald Trump are un avans de sub 115.000 voturi in Pennsylvania, comparativ cu diferenta de aproximativ 500.000 de voturi, care era in momentul inceperii numararii voturilor trimise prin serviciul postal, relateaza Mediafax. In Pennsylvania…

- Numararea voturilor din Statele Unite continua, cursa pentru Casa Alba fiind una foarte stransa. In prezent, sunt așteptate rezultatele din Pennsylvania, Nevada, Georgia și Arizona, dupa ce mai multe surse i-au atribuit victoriile in Wisconsin și Michigan lui Joe Biden. La fel s-a intamplat și cu statul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters. Experti in legislatia alegerilor au spus…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane de marti, Joe Biden, a obtinut victoria in statul cheie Michigan, extinzand astfel marja in fata rivalului sau, presedintele Donald Trump, conform proiectiilor posturilor CBS, CNN si NBC, informeaza EFE. Cu cei 16 delegati pe care Michigan ii…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite a ajuns, joi dimineața, sa depinda de rezultatul din cinci state ce au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral. Trump conduce in 4 dintre ele, dar Biden a tot recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit a voturilor…