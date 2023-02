Joe Biden, scurt turneu în Polonia din 20 până în 22 februarie Președintele american Joe Biden va face o vizita in Polonia din 20 pana in 22 februarie pentru a marca implinirea unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie France-Presse, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

