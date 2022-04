Principalele declarații ale lui Biden:- Fie sprijin Ucraina, fie stam și ne uitam la agresiunea Rusiei. Zilnic, ucrainenii platesc cu viețile lor. De aceea trebuie sa contribum cu arme, muniție și financiar. E critic sa livram sprijinul cat mai rapid- Am spus ca nu vom trimit trupe americane, dar vom oferi un sprijin robust și ca vom impune sancțiuni dure, ca vom trimite trupe in estul Europei. Asta am și facut.- Nu atacam Rusia, ci ajutam Ucraina sa se apere. Putin inca poate lua decizia de a opri aceasta agresiune.- Am furnizat Ucrainei informații pentru a se apara de atacurile Rusiei, dar și…