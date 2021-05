Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a denuntat joi cresterea "socanta" a atacurilor impotriva americanilor de origine asiatica in perioada pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Denuntand "oribila otrava" a rasismului, el a deplans faptul ca foarte multi membri ai acestei comunitati au fost "atacati,…

- Congresul din SUA a adoptat marti o lege pentru protejarea americanilor de origine asiatica impotriva rasismului si violentelor, care s-au intensificat in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit aparatorilor proiectului, relateaza AFP. Presedintele democrat Joe Biden "este nerabdator sa…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a lansat un apel vineri de la Atlanta la raspuns in fata violentelor carora le sunt victime americanii de origine asiatica, subliniind ca multi dintre ei traiesc acum in "frica", noteaza AFP preluat de agerpres. Vizita prezidentiala in acest important oras din…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a lansat un apel vineri de la Atlanta la raspuns in fata violentelor carora le sunt victime americanii de origine asiatica, subliniind ca multi dintre ei traiesc acum in "frica", noteaza AFP. Tune in as President Biden delivers remarks from Atlanta, Georgia. https://t.co/kM81qtjrDK—…

- ​Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta împotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte îngrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat înarmat a ucis opt persoane, între care femei de origine asiatica, la Atlanta, în…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta impotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte ingrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat inarmat a ucis opt persoane, intre care femei de origine asiatica, la Atlanta, in Georgia, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta impotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte ingrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat inarmat a ucis opt persoane, intre care femei de origine asiatica, la Atlanta, in Georgia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…