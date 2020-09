Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Sondajul vine sa confirme cifrele…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP preluat de agerpres. Circa 65%…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat în fata lui Donald Trump în intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP și preluat de Agerpres.…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul de…