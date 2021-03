Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, de confesiune catolica, a salutat luni vizita Papei Francisc in Irak, apreciind ca are o dimensiune „istorica” si poarta un mesaj „important” de fraternitate si pace.

- Presedintele catolic american Joe Biden a salutat luni vizita ”istorica” a Papei Francisc in Irak, apreciind ca ea poarta un mesaj ”important” de fraternitate si pace, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Vederea Papei Francisc vizitand situri religioase ca orasul natal al patriarhului Abraham,…

- Papa Francisc a incheiat o vizita istorica in Irak si a parasit orasul Bagdad la bordul unui avion, luni, dupa ce a vizitat mai multe orase irakiene afectate de conflicte armate, s-a intalnit cu lideri religiosi musulmani si crestini si a propovaduit pacea si coexistenta in fata razboiului, informeaza…

- In ultima zi a vizitei istorice in Irak , Suveranul Pontif a transmis un mesaj emoționant greu incercatei comunitați creștine, care de ani de zile a fost ținta persecuțiilor, in special sub regimul de scurta durata instituit in nordul țarii de Statul Islamic, scrie BBC News . Papa Francisc a sosit duminica…

- Papa Francisc a sosit duminica la Mosul pentru a se ruga in acest oras din nordul Irakului, odata un bastion al grupului jihadist Statul Islamic, unde in prezent nu au mai ramas mai mult de cateva zeci de familii de crestini, informeaza Reuters.

- Un papa se va afla de vineri in Irak, pentru prima data in istorie, pentru a incuraja fragila minoritate crestina sa reziste. Asta in pofida conflictului sangeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a intinde mana islamului siit, relateaza luni AFP. In acest leagan al crestinatatii afectat de razboaie…

- Presedintele american Joe Biden a amenintat luni cu reimpunerea unor sanctiuni contra Myanmarului in urma loviturii de stat din tara asiatica si a cerut un raspuns international concertat pentru a exercita presiuni asupra armatei ca sa renunte la putere, transmite Reuters. Biden a condamnat…

- Presedintele ales al Statele Unite, Joe Biden, a anuntat marti ca o va numi ca ministru adjunct al Sanatatii pe Rachel Levine, o experta transgender in pediatrie si psihiatrie, in prezent responsabila a Sanatatii in statul Pennsylvania, alegerea fiind una "istorica", relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…