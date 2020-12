Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american ales, Joe Biden, il va desemna pe generalul in rezerva Lloyd Austin in functia de Secretar al Apararii, iar el va fi primul afro-american care va detine aceasta functie in Statele Unite, noteaza NBC News, care citeaza mai multe surse.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul în retragere Lloyd Austin, care s-a aflat în fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu în administratia Obama, scriu Politico și Reuters, preluate de Agerpres.Prin…

- Generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, urmeaza sa fie numit secretar al Apararii in noua administrație Joe Biden, relateaza presa americana citand surse sub acoperirea anonimatului.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, a informat luni Politico, citand trei persoane care au cunostinta despre…

- ​Televiziunea iraniana în limba engleza Press TV a anuntat luni ca arma folosita în uciderea unui proeminent om de stiinta iranian saptamâna trecuta era produsa în Israel, relateaza Reuters. "Arma colectata la locul actului terorist (unde Mohsen Fakhrizadeh a fost…

- Liderul majoritații republicane din Senat, Mitch McConnell, l-a avertizat pe președintele Donald Trump împotriva accelerarii retragerii soldaților americani în Afganistan și Irak, despre care a spus ca va alimenta „propaganda” extremiștilor, potrivit AFP.„Consecințele…

- Fostul președinte al SUA Barack Obama a declarat ca inalții republicani americani ataca indirect democrația, susținand acuzațiile nefondate și fara nicio dovada ale fraudei electorale pe care președintele in funcție, Donald Trump, le tot lanseaza, refuzand sa accepte infrangerea, scrie BBC.Obama a declarat…

- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut un apel luni pentru continuarea luptei impotriva Covid-19, avertizand ca, desi ne-am saturat sa luptam impotriva pandemiei, virusul „nu s-a saturat de noi”, potrivit France24.„S-ar putea spune ca ne-am saturat de COVID-19. Dar el nu s-a saturat de noi”,…