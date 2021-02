Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri Rusia ca "ataca democratiile noastre" si s-a declarat hotarat sa "recastige" increderea Europei, avertizand totodata impotriva revenirii la "blocurile inghetate din perioada Razboiului Rece", si a promis un angajament clar al SUA fata de apararea comuna…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi speranta ca presedintele-ales al SUA, Joe Biden, va ajuta la rezolvarea problemelor din relatia dintre Moscova si Washington si spus ca se asteapta ca Donald Trump sa aiba in continuare un cuvant greu de spus in viata politica americana, relateaza…

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat azi legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor organismelor internationale atunci cand acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters, citata de agerpres . Kremlinul…

