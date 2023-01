Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina si a subliniat ca aceasta decizie nu trebuie interpretata ca un gest ofensiv la adresa Rusiei, ci un ajutor pe care aliatii il acorda Ucrainei pentru a se apara.

- UPDATE Autoritațile germane au confirmat ca Germania va trimite 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina și va aproba exportul acestora din țarile partenere. Tot astazi, presedintele american Joseph Biden a anuntat miercuri seara ca Statele Unite vor furniza Ucrainei 31 de tancuri de tip M1 Abrams, in cadrul…

- Deputatul Radu Marian anunța ca Germania va trimite Ucrainei 14 tancuri Leopard 2. „E timpul ca Ucraina sa caștige razboiul impotriva agresorului rus. Iar asta inseamna ca și Moldova caștiga”, a menționat Marian.

- Administrația Biden inclina sa transfere Ucrainei un numar inca nespecificat de tancuri Abrams, pentru a depași obiecțiile Germaniei privind furnizarea de tancuri germane Leopard 2, relateaza Wall Street Journal, citand surse americane anonime. La randul lor, jurnaliștii de la Sky News au transmis in…

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, anume ca si SUA sa livreze principalele lor tancuri de lupta Abrams, scrie presa germana.

- Kremlinul are o atitudine foarte negativa in ceea ce privește intenția Marii Britanii de a trimite Ucrainei tancuri Challenger 2, a declarat la un breafing secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. "Nu ne ascundem atitudinea. Marea Britanie, alte țari europene, Polonia ș.a.m.d.,…

- Marea Britanie este de acord sa trimita tancuri Challenger 2 in Ucraina. Downing Street a declarat ca premierul Rishi Sunak a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice de sambata dimineața cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite The Guardian. Rishi Sunak a confirmat…