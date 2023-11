Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a lupta impotriva ciber-hartuirii, Instagram a introdus in Franta un „buton de siguranta” care permite utilizatorilor sa apeleze direct o linie telefonica de urgenta, o premiera mondiala, transmite joi AFP, citata de Agerpres. Orice persoana care semnaleaza un caz de hartuire online va vedea…

- Alaturi de sotia sa, Liudmila Belousova, Oleg Protopopov a fost dublu campion olimpic, in 1964 si 1968, in perioada sovietica. Ei au fost de asemenea de patru ori campioni mondiali si de patru ori campioni europeni.Ei au revolutionat disciplina creand numeroase figuri, inclusiv pe cea pe care au numit-o…

- S-a aprins flacara olimpica cu 100 de zile inaintea Jocurilor Olimpice de Tineret Gangwon 2024Ceremonia de aprindere a flacarii olimpice a avut loc pe Stadionul Panathenaic din Atena. Flacara olimpica a fost predata Comitetului de Organizare Gangwon 2024, informeaza Mediafax. Potrivit Comitetului…

- Fosta voleibalista braziliana Walewska Oliveira, campioana olimpica in 2008, la Beijing, a murit la varsta de 43 de ani.Moartea Walewskai Oliveira este investigata ca sinucidereȘi-a reprezentat țara și la Sydney in 2000, unde a caștigat bronzul, inainte de a concura și la Atena in 2004, cand naționala…

- Simone Biles (26 ani), considerata drept cea mai buna gimnasta din toate timpurile de presa americana, revine in competiții la Campionatele Mondiale de la Anvers, dupa ce a concurat ultima oara la Jocurile Olimpice de la Tokyo. ...

- In premiera pentru Romania, canotorii tricolori au calificat barca de 4 vasle masculin la Jocurile Olimpice. Numarul echipajelor care vor concura la Paris a crescut la 8, dar mai au șanse inca in 3 probe.

- In ziua de 30 August 1982 s-a nascut, la Ploiesti, judoka romanca Alina Alexandru Dumitru, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 la categoria 48 kg.Alina Alexandra Dumitru a fost multipla campioana europeana și medaliata cu bronz la campionatele mondiale. Citește și: Halagian…