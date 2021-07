Jocurile Olimpice 2020: Simone Biles, una dintre cele mai bune gimnaste din toate timpurile, s-a retras din finala de individual compus

Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul american al gimnasticii Simone Biles, care a creat surpriza abandonand in competitia pe echipe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a declarat forfait pentru concursul de joi, de la individual compus, a anuntat Federatia americana de gimnastica pe contul sau de Twitter, citat de AFP.…

- Gimnasta Simone Biles (24 de ani), vedeta echipei americane, s-a retras și din finala de la individual compus de la Jocurile Olimpice, dupa ce marți a declarat forfait și in cea pe echipe. Joi, de la ora 13:50 in Romania, Simone Biles ar fi trebuit sa participe in finala de la individual compus la gimnastica.…

- Gimnasta americana Simone Biles s-a retras, miercuri, si din finala la individual-compus de la Jocurile Olimpice, dupa cea pe echipe din ziua precedenta. Biles a invocat ca nu este pregatita ”mental” suficient.

- Gimnasta americana Simone Biles s-a retras, miercuri, si din finala la individual-compus de la Jocurile Olimpice, dupa cea pe echipe din ziua precedenta. Biles a invocat ca nu este pregatita ”mental” suficient, potrivit news.ro. Forul american de profil a anuntat retragerea lui Biles, iar…

- Superstarul gimnasticii americane, Simone Biles, s-a retras din finala competiției individual compus de la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 pentru a-și prioritiza sanatatea, transmite organizația Gimnasticii SUA, conform CNN.

- Simone Biles, cvadrula campioana olimpica, s-a retras marți din finala pe echipe dupa ce a acuzat probleme la piciorul drept. SUA va concura astfel doar în trei gimnaste în ultimul act al competiției de la Tokyo 2020. Biles a fost notata doar cu 13.766 la sarituri, proba în…

- Maria Holbura, reprezentanta Romaniei la individual compus in concursul feminin de gimnastica artistica din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, s-a aratat multumita de evolutia sa, desi a a ocupat locul 65, departe de calificarea in finala sau in finalele pe aparate. Cu un total de 49,166…

- Faza calificarilor pentru finalele de gimnastica de la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 este pregatita cu atenție de gimanștii romani. Baieții au intrat miercuri la antrenamentele de pe podium, urmand ca fetele sa inceapa joi. Larisa Iordache va evolua numai la barna. Larisa Iordache s-a…