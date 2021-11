Jocurile Netflix, disponibile pe Android Dupa mai multe luni de teste derulate in anumite regiuni, jocurile Netflix vor fi disponibile, din aceasta saptamana, in cadrul aplicatiei de Android pentru toti abonatii din toate tarile in care este disponibil serviciul. In iulie, Netflix anunta oficial ca este interesata de jocuri si ca acestea vor deveni o noua categorie de continut disponibila pentru abonatii serviciului. In lunile care au urmat, Netflix a testat in unele tari diverse jocuri, parand sa se concentreze pe cele casual si cele legate de creatiile proprii, menite sa contribuie la cresterea popularitatii acestora. Netflix a si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

