- Echipa feminina de baschet a Romaniei s-a clasat pe locul 12 la Jocurile Mondiale Universitare de vara de la Chengdu (China), dupa ce a fost invinsa in partida pentru pozitiile 11-12 de Argentina, cu scorul de 67-40 (17-12, 10-7, 14-11, 26-10), informeaza Agerpres.Bianca Nan, cu 9 puncte si 7 recuperari,…

- REȘIȚA – Tanarul Denis Popescu, care acum evolueaza pentru Olimpia București, a cucerit medalia de bronz in finala probei de 100 metri spate, din cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de vara de la Chengdu! Sportivul format la CSȘ Reșița, unde a fost antrenat de Nadia Campan, a inotat pe culoarul al…

- La Jocurile Francofoniei, Romania, cu albaiulianca Alexandra Bobar, eliminata in sferturile de finala la baschet Reprezentativa feminina de baschet a Romaniei a cedat in sferturile de finala ale celei de a IX-a ediții a Jocurilor Francofoniei, scor 57-87 cu Senegal și va continua in competiția pentru…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins formatia Albaniei cu scorul de 72-63 (10-23, 26-16, 20-16, 16-8), sambata, in Pitesti Arena, in Grupa I a fazei a treia a precalificarilor FIBA EuroBasket 2025, diferit.Romania invinsese luna aceasta Albania si in deplasare, cu 87-83, in precalificarile…

- Performanța istorica pentru Romania la Olimpiada Internaționala de Matematica. Elevii noștri au obținut locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, cu 5 medalii de aur și una de argint. Cei 6 romani sunt elevi la doua licee din București și au fost coordonați de doi profesori, din București,…

- CSU Politehnica va avea un reprezentant la Jocurile Mondiale Universitare de Vara de la Chengdu, din China. Emil Dancaneț, remarcat in competitiile nationale de inot, se numara printre cei care vor face parte din lotul de natație al Romaniei. Competitia se va desfașura in perioada 28 iulie – 6 august…

