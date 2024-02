Stiri pe aceeasi tema

- Deși au controlat partida și au condus chiar și la o diferența de 23 de puncte, "tricolorii" antrenați de Mihai Silvașan, principalul campioanei U-BT, s-au facut de ras, joi seara, in BT Arena: au fost egalați la ultima faza și au pierdut in prelungiri.

- Naționala masculina de baschet a Romaniei va intalni, joi, la Cluj-Napoca, de la ora 19.00, formația Luxemburgului, intr-un meci din precalificarile pentru Cupa Mondiala din 2027. Cu ocazia acestei partide, Mihai Silvașan, antrenorul campioanei U-BT Cluj, va debuta ca selecționer al echipei țarii noastre.…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a votat, joi, instalarea lui Mihai Silvasan in functia de antrenor principal al echipei nationale de baschet masculin. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a forului national. Fostul capitan al „vulturilor” ajunge, astfel, in cea mai importanta…

- Campioana U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa marti, in deplasare, de finalista din 2023 a BKT Eurocup, Turk Telekom, scor 95-84 (53-48), in prima etapa din returul grupei B.Principalii marcatori ai meciului au fost Palmer 24 puncte, pentru gazde, respectiv Stipanovic 15, Richard 15, Seeley…