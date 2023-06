Jocurile Blizzard au fost afectate de un atac DDoS în week-end Battle.net, platforma dezvoltata de Blizzard pentru accesarea propriilor jocuri, a fost vizata duminica de un masiv atac DDoS, care a tinut gamerii multe ore departe de acestea. Initial, undeva dupa ora 10 dimineata, Blizzard a anuntat pe Twitter ca investigheaza o problema de autentificare, din cauza careia utilizatorii nu pot accesa jocurile. Cateva ore mai tarziu, compania a confirmat ca se confrunta cu un atac DDoS. Atacurile de acest tip asalteaza serverele cu o cantitate covarsitoare de cereri, peste capacitatea suportata, pentru a le afecta functionarea. Din cauza atacului, jocurile Blizzard… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

