- In primele zile ale ofensivei, șeful forțelor aeriene israeliene vorbea despre bombardarea Fașiei Gaza „24 de ore din 24”. Forțele sale, spunea el, lovesc doar ținte militare, admițand in același timp: „Nu o facem chirurgical”, scrie The Guardian.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca se va deplasa in curand in Egipt pentru a discuta despre modalitatile de accelerare a pacientilor din Fasia Gaza, au relatat miercuri Haberturk si alte media turce, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Principalele institutii de presa internationale au negat cu fermitate ca au stiut in prealabil ca Hamas va ataca Israelul pe 7 octombrie, ca raspuns la acuzatiile care vizeaza anumiti fotojurnalisti palestinieni din Gaza preluate de guvernul israelian.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut referire din nou la crimele din Fașia Gaza și a afirmat in acest context ca Israelul trebuie sa dea socoteala pentru acestea, fiind acte „impotriva umanitații”. „Vor trebui sa dea socoteala pentru distrugerea a zeci de mii de vieti. Desigur, vor trebui…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca sprijinul manifestat de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan fata de miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata in razboi cu Israelul, nu creeaza probleme pentru alianta militara nord-atlantica, relateaza vineri dpa.

- Crin Antonescu, politician, istoric, fost președinte al PNL, a fost invitatul lui Marius Tuca intr-o ediție transmisa live de Gandul. Acesta a comentat discursul lui Erdogan cu privire la organizația Hamas. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca organizatia islamista palestiniana…

- Israelul și-a rechemat diplomații din Turcia pentru a „reevalua relațiile” dintre cele doua țari. Masura a fost luata in urma criticilor președintelui turc Recep Tayyip Erdogan fața de razboiul din Gaza, a anunțat sambata ministrul de externe, citat de agenția AFP. „Avand in vedere declarațiile grave…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Ankara este pregatita sa acționeze ca țara garant pentru Palestina intr-o ințelegere cu Israelul. Vorbind in parlament, liderul turc a sugerat, de asemenea, convocarea unei conferințe de pace pentru a rezolva criza. "Sintem pregatiți sa acționam ca…