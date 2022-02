JO 2022. Sărituri cu schiurile: Aur pentru slovena Ursa Bogataj. Daniela Haralambie, locul 25 Sportiva slovena Ursa Bogataj a cucerit medalia de aur in proba individuala feminina de sarituri cu schiurile, sambata, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe locul 25. Bogataj (26 ani) s-a impus cu un total de 239 de puncte in concursul desfasurat la trambulina normala de la Zhangjiakou, in absenta marii favorite, austriaca Sara Marita Kramer, liderul Cupei Mondiale, testata pozitiv la Covid-19. Slovena, medaliata cu argint la Mondialele din 2021, in proba pe echipe, a fost a doua dupa primul tur al probei, cu 118 puncte (108 m), iar in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

