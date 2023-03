Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in unanimitate, cu 98 voturi „pentru”, o propunere legislativa a USR prin care dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu prima zi de viata a copilului si nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, cum prevede legislatia…

- PNL propune intr-o initiativa legislativa semnata de deputatii Mara Calista, Alin Ignat si Florin Alexandru Alexe, cresterea cuantumului maxim al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Initiatorii afirma ca nivelul prezent al cuantumului maxim al indemnizatiei…

- De astazi, indemnizația de șomaj, indemnizația pentru creșterea copilului și venitul minim garantat cresc cu aproape 14% Indemnizația de șomaj, cea pentru creșterea copilului și venitul minim garantat se majoreaza de astazi cu aproape 14%. Indemnizația minima pentru creșterea copilului se majoreaza…

- Tații au mai multe posibilitați atunci cand vine vorba despre participarea la cursurile de puericultura, care permit prelungirea concediului paternal standard la 15 zile. Mai exact, tații pot face acum cursurile pentru ingrijirea corecta a copilului mic nu doar la medicul de familie, așa cum era inainte,…

- Un jandarm din Targu Mures, aflat in timpul liber, a salvat viata unui barbat care voia sa se sinucida. Omul statea intins pe calea ferata și aștepta sa treaca trenul. Un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” era in trafic și-a a observat o situație neobișnuita im apropiere…

- Cu toții știm ca rolul mamei este important in creșterea unui copil. Insa, nu la fel de mult se știe și despre rolul tatalui. Pentru o dezvoltare armonioasa, copilul are nevoie de implicarea ambilor parinți. Prezența și implicarea tatalui in viața copilului reprezinta doua aspecte cruciale, care formeaza…

- Adrian Mititelu Junior, fiul lui Adrian Mititelu, patronul de la FC U Craiova e un barbat dorit de multe femei, insa in tot acest timp tanarul susține ca a invațat sa fie mai precaut și mult mai atent atunci cand vine vorba despre femeile din viața sa. El a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars,…