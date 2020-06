Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara. ca la sfarsitul acestei saptamani se va face o evaluare a primei perioade de relaxare. „Stim destul de sigur ca vom redeschide terasele”, a spus Tataru, care a precizat ca daca panta se va mentine, romanii vor avea o viata normala in august.…

- Zeci de rezidenti conservatori au blocat miercuri traficul in capitala statului Michigan, in apropierea cladirilor guvernamentale, in semn de protest fata de masurile restrictive de distantare sociala impuse de guvernatoarea democrata Gretchen Whitmer.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”mai avem un pic pana trecem hopul” si ar trebui ca masurile de distantare sociala sa fie respectate in continuare. Arafat anunta ca se va face o evaluarea a situatiei dupa Paste pentru a vedea daca masurile de distantare…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a iesit vineri pe strazile din Brasilia, atragand in jurul sau oameni si salutandu-si suporterii in cel mai recent atac public la masurile de izolare sociala destinate combaterii epidemiei noului coronavirus adoptate oficial, informeaza Reuters. Bolsonaro, in varsta…

- Cercetatorul Jem Bendell, specializat in sustenabilitate, vede in criza actuala o „repetitie generala” pentru tulburarile care urmeaza din cauza schimbarii climatice. Masurile de izolare si distantare sociala impuse in lume pentru combaterea coronavirusului urmeaza sa devina o obisnuinta pe fondul accentuarii…

- Masurile de izolare si de distantare sociala introduse de guvernul britanic in scopul incetinirii raspandirii COVID-19 ar putea da deja rezultate si ar putea duce in curand la declinul epidemiei in Marea Britanie, potrivit concluziilor unei cercetari preliminare, informeaza Reuters miercuri. Prin intermediul…

- Doi fosti fotbalisti internationali peruani, Nolberto Solano si Pablo Zegarra, au fost condusi la o sectie de politie fiindca nu au respectat masurile de izolare sociala impuse dupa decretarea starii de urgenta in tara lor, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie presa locala.Nolberto…

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera…