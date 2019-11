Jianu (CNIPMMR): Patronii susţin creşterea salariilor, dar cu găsirea de soluţii compensatorii 'In general patronii, pentru a nu se intelege gresit, sustin cresterea salariilor, dar cu gasirea de solutii compensatorii. Nu este normal ca jumatate din bani sa mearga la stat. De aceea o prima propunere pe care angajatorii o fac e aceea ca, daca exista aceasta marire a salariului minim pe economie, diferenta dintre salariul actual, adica de la 2.080 la 2.260 de lei, aceasta diferenta de 180 de lei sa nu fie impozitata, iar banii sa ajunga efectiv la oameni, la salariati', a spus Florin Jianu. El a mentionat ca organizatia a reusit sa realizeze un sondaj la care au raspuns 730 de intreprinzatori,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- TESTUL IMM PRIVIND CREȘTEREA SALARIULUI MINIM LA 2.262 LEI, RESPECTIV LA 2.620 PENTRU SALARIAȚII CU STUDII SUPERIOARE I. CONTEXT Pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, in data de 23.10.2019 a fost publicat proiectul Hotararii de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut…

- Sondajul antreprenorilor privind cresterea salariului minim pe economie si prezentarea unui top de 5 prioritati pentru Guvern in primele 10 zile de guvernare se numara printre subiectele unei conferinte de presa organizata luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din…

- Confederatia Patronala Concordia isi exprima ingrijorarea cu privire la modul intempestiv in care Guvernul promoveaza majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2020, in pofida unui anunt anterior privind abandonarea acestui proiect, se precizeaza intr-un comunicat transmis miercuri de…

- "Confederatia Patronala "Concordia", confederatie patronala reprezentativa la nivel national, ce reuneste unii dintre ce mai mari angajatori din Romania, isi exprima ingrijorarea cu privire la modul intempestiv cu care Guvernul promoveaza majorarea salariului minim pe economie cu aplicabilitate de…

- Viorica Dancila i-a raspuns lui Ludovic Orban, care a avertizat Guvernul demis sa nu majoreze salariul minim, așa cum a anunțat premierul, pentru ca, daca o va face, el va emite o hotarare prin care sa anuleze decizia.Dancila a spus, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- „Majorarea salariului minim este necesara! Fac un apel la sectorul privat sa se gandeasca mai mult la investiția in oameni! PSD face dovada ca respecta pana la capat angajamentul de a asigura un trai cat mai bun romanilor prin decizia de a majora salariul minim pentru a patra oara de cand…