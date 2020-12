Jessie J a ajuns de urgență la spital chiar în Ajunul Crăciunului! Care este starea de sănătate a cântăreței: “Nu puteam să aud sau să merg”

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica și lacrimi pentru Oana Roman! Mama ei s-a simțit foarte rau și a ajuns, de urgența la spital. Vedeta nu a putut fi langa ea, deoarece sitiațian pandemiei nu i-a permis acest lucru. Dupa ce au contactat-o medicii, ea a dat primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre…

- Formatia Chindia Targoviste a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Popa ’50 si Florea ’67. Citește și: CTP amenda usturatoare pentru jignirile aduse Bisericii Ortodoxe Romane…

- Andreea Balan a fost externata din spital, dupa operația suferita in urma cu o saptamana. Vedeta a ajuns pe mainile medicilor, in urma unor dureri cumplite la abdomen. Operația a decurs cum trebuie, iar artista s-a intors acasa alaturi de cele doua fetițe ale sale. Andreea a postat pe contul de Instagram,…

- Sandel Balan a vorbit despre starea de sanatate a fiicei sale. Cum se simte acum Andreea Balan? Noile vești ale celebrei jurate de la emisiunea „Te cunosc de undeva” i-au șocat pe cei care o urmaresc. Sandel Balan vine cu detalii despre starea de sanatate a Andreei Sandel Balan i-a transmis un mesaj…

- Noi detalii despre starea de sanatate a Andreei Balan! Surse din apropierea artistei au facut primele declarații despre aceasta. Cum se simte artista și ce i-au spus medicii in urma analizelor? Care este starea de sanatate a Andreei Balan? Ce i-au spus medicii artistei? Fanii Andreei Balan incearca…

- Rocco Barocco, faimosul creator de moda italian, este internat in spital, dupa ce a rezultat pozitiv la testul pentru Covid-19, scrie napolitoday . In varsta de 76 de ani, Barocco a fost adus la Ospedale del Mare din Napoli de catre rude, dupa ce a acuzat dificultati respiratorii. In prezent este internat…

- Jurnalistul Marius Tuca a fost testat pozitiv cu coronavirus, trecand printr-o perioada destul de grea din cauza acestui nou virus. Astfel, el a resimțit din plin simptomele și a incercat sa stea departe de toata lumea, ba chiar și-a bagat și cainele in izolare ca sa-l protejeze. Vedeta din Romania,…

- Asa cum il stim pe Alexandru Arsinel, nu a dat foarte multe detalii despre starea sa de sanatate, doar ca operatia a reusit, iar el se simte bine. In momentul de fata, are grija de el celebrul medic Monica Pop. Citește și: Actorul Alexandru Arsinel, afectat de coronavirus: Sunt afectat. Este…