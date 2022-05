Plenul Senatului s-a pronuntat, asa cum se astepta de altfel, in favoarea lui ”Jay” Powell, cu 80 de voturi la 20. Senatul a confirmat-o deja in functia de vicepresedinta Fed pe Lael Brainard, dar si pe Lisa Cook si Philip Jefferson in posturi de guvernatori si urmeaza sa se pronunte asupra nominalizarii lui Michael Barr in postul de vicepresedinte insarcinat cu reglementarea bancara, dupa ce Sarah Bloom Raskin, nominalizata initial, a renuntat din cauza unei sustineri insuficiente. Prioritatea lor este sa lupte impotriva inflatiei si sa pastreze buna sanatate a economiei, un adevarat exercitiu…