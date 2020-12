Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 33-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film (EFA) a inceput marți, odata cu lansarea concursului virtual „EFAs at Eight”. Printre producțiile nominalizate se numara și documentarul „Acasa, My home”.

- In dimineata zilei de 27 martie 1995, Maurizio Gucci, cel care condusese celebra casa de moda, a fost impuscat chiar la intrarea in cladirea unde lucra. Cazul care a socat lumea modei va fi subiectul urmatorului film al lui Ridley Scott, cu o distributie grea

- A parasit turneul de la Viena în sferturi, dar a avut parte de o susținere care a întors multe priviri. Grigor Dimitrov este, conform presei tabloide, implicat într-o noua relație, dupa ce a fost împreuna în ultimii ani cu nume consacrate precum Maria Sharapova și Nicole…

- Vlad Gherman se alatura distributiei proiectului Adela, de la Antena 1. In cel mai nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, Vlad il va interpreta pe Calin, un personaj cu totul nou...

- Actorul Joaquin Phoenix va interpreta rolul imparatului Napoleon intr-un film regizat de Ridley Scott, care tocmai a incheiat productia „The Last Duel”, cu Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver si Jodie Comer in distributie, informeaza Deadline.

- O sala incremenita, in care doar lacrima a mișcat vreme de 90 de minute. Imagini tulburatoare, momente de revolta, de neputința in fața unei realitați in care ne zbatem de 30 de ani. Din pacate, fara speranța…