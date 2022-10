Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng, a fost demis, la mai putin de sase saptamani de la numirea sa in functie, a potrivit The Guardian. Masura a fost luata in contextul in care un amplu program de reduceri de taxe anuntat de Guvernul condus de Liz Truss a provocat turbulente semnificative…

- Prim-ministrul Liz Truss a cerut miercuri Partidului Conservator sa aiba incredere in ea, angajandu-se sa conduca Marea Britanie prin „zile furtunoase” și sa transforme o economie stagnanta, intr-una revoluționara. ”Am trei prioritați pentru economia noastra. Creștere, creștere și creștere”. Liz Truss…

- Liz Truss a fost aleasa cu 81.326 de voturi, in vreme ce contracandidatul sau, Rishi Sunak, favorit la inceputul competiției, a fost votat de 60.399 de membri de partid. Truss, in varsta de 47 de ani, care i-a ramas fidela lui Boris Johnson pana la final, cand demisiile in cadrul executivului s-au numarat…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe și, totodata, ministrul pentru Femei și Egalitați, a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, prin urmare, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson, care a renunțat la aceasta poziție in urma unei serii de…

- Viitorul prim-ministru are o mulțime de probleme de rezolvat, de la criza costurilor de trai care amenința sa copleșeasca o mare parte a populației, la criza prin care trece Partidul Conservator, care a scazut in sondaje, scriu BBC și CNN. Britanicii vor afla in cursul zilei de luni cine va fi urmatorul…

- Diferența dintre cei doi candidați pentru a-l inlocui pe Boris Johnson s-a redus, dar Liz Truss este cotata cu un avans de 32 de puncte procentuale peste Rishi Sunak. Totuși, conservatori britanici inca il prefera pe Boris Johnson și cred ca demiterea lui a fost o greșeala, relateaza un sondaj YouGov…

- Liz Truss il va infrunta pe Rishi Sunak in ultima runda a unei curse foarte disputate a funcției de prim-ministru al Marii Britanii. Penny Mordaunt a ieșit din cursa miercuri, dupa ce a primit cele mai puțin voturi intr-un al cincilea tur de scrutin in randul parlamentarilor conservatori. Fostul ministru…

- Fostul ministru de finante Rishi Sunak si actuala sefa a diplomatiei, Liz Truss, s-au calificat miercuri in ultima faza a cursei pentru succesiunea premierului britanic Boris Johnson, transmite AFP.