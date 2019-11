Stiri pe aceeasi tema

- Quentin Tarantino (56 de ani) a dezvaluit care este filmul sau preferat din 2019 si nu, nu este vorba despre „Once Upon a Time in Hollywood“, regizat de el si in care joaca Brad Pitt si Leonardo DiCaprio.

- Dupa debutul pe care l-a avut in pelicula „Hustlers' alaturi de Jennifer Lopez, rapperița Cardi B nu renunța la actorie, din contra! Aceasta dezvaluia in cadrul emisiunii „Ellen” ca dorește sa continue sa joace in noi pelicule de la Hollywood.

- Imagini socante au fost suprinse pe un camp din localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures. Patru adolescenti de etnie roma au umilit un tanar, urinand pe el si lovindu-l cu piciorul in cap. Politistii i-au identificat pe cei implicati si ii cerceteaza pentru lovire sau alte violente.

- Filmul "Richard Jewell", cel mai recent lungmetraj regizat de Clint Eastwood, o drama inspirata din evenimente reale, va avea premiera mondiala la AFI Fest 2019, un festival organizat de American Film Institute (AFI) in luna noiembrie in orasul Los Angeles, informeaza indiewire.com. Primul trailer al…

- Renumita cantareata americana de opera Jessye Norman a murit la varsta de 74 de ani, au informat luni New York Times si postul de radio NPR, preluate de dpa, scrie Agerpres. Metropolitan Opera House din New York a confirmat vestea mortii artistei pentru dpa. Potrivit relatarilor, artista…

- O femeie din Thailanda face senzatie pe internet dupa ce o imagine cu ea carându-si câinele în spate în timp ce matura strazile capitalei thailandeze a devenit virala, relateaza miercuri Reuters, citata de Agerpres.Mazda, un metis între pudel si shih-tzu în…

- Mazda, un metis intre pudel si shih-tzu in varsta de un an, poate fi vazut cum sta linistit, nederanjat de trecatori si trafic, intr-o vesta in spatele stapanei sale, ca si cum ar fi un rucsac, in timp ce aceasta matura o strada intr-o suburbie a capitalei Bangkok. "I-am cerut iubitului meu…