Stiri pe aceeasi tema

- Trump Organization, compania fostului președinte american Donald Trump, a fost pusa joi sub acuzare pentru presupuse infracțiuni financiare. Este vorba despre beneficii primite directorul financiar al companiei, Allen Weisselberg, pentru care nu ar fi fost platite taxe, relateaza CNN.

- Dupa ce a fost nevoita sa amane timp de aproape doi ani nunta cu fostul ei logodnic, Alex Rodriguez, din cauza pandemiei de COVID-19, Jennifer Lopez nu ar vrea, pare-se, sa mai piarda timpul. Actrița a reluat relația cu Ben Affleck la scurt timp dupa desparțirea de Rodriguez.„Niciodata nu am suferit…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez s-au intors la foștii dupa desparțire Jennifer Lopez și Alex Rodriguez s-au iubit timp de 4 ani și toata lumea era sigura ca vor ajunge in fața altarului. Uneori insa, viața bate filmul. Astfel ca povestea lor nu a avut happy end. Cei doi au rupt logodna in luna aprilie…

- ”Cand l-am pus pe domnul Lasca pe liste nu știam ca are un dosar penal. In februarie, cand am aflat, ne-am desparțit de el. Nu mai este membru AUR. Condamnarea sa definitiva... ma intreb cum se va face pentru ca are imunitate de parlamentar. Dansul nu ne-a spus atunci. In decembrie faceam liste electorale,…

- Alex Rodriguez, fostul iubit al lui Jennifer Lopez, s-a apucat de afaceri intr-un domeniu la care puțini se așteptau, industria frumuseții. Pe 20 mai, Rodriguez a lansat un anticearcan pentru barbați pe care susține ca il va folosi, relateaza CNN."Am vrut sa creez un produs care sa rezolve o problema…

- A fost Elena Ceausescu servitoare in tinerete? Ce stie ginerele lui Ceausescu. Despre acest subiect, Mircea Oprean, profesor al Facultatii de Autovehicule Rutiere a Politehnicii din Bucuresti, a spus ca reprezinta o fabulatie. Reactia celui care a fost casatorit cu Zoia Ceausescu vine dupa dezvaluirile…

- Desparțire bomba in showbiz-ul romanesc? What's Up și Alice Badea și-au spus adio la trei luna de cand artistul a anunțat ca s-au casatorit in secret? Cei doi și-au șters toate fotografiile impreuna și nu se mai urmaresc pe rețelele de socializare. Ce se intampla, de fapt, in relația celor doi artiști?