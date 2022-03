Jennifer Aniston, mesaj adresat femeilor din Ucraina Actrița Jennifer Aniston este alaturi de mai multe ucrainence. Celebra actrița a venit cu un mesaj emoționant adresat femeilor din Ucraina. Vedeta este copleșita de emoții și lauda curajul reprezentantelor sexului frumos, care trec prin clipe teribile. „Ma gandesc la femeile și fetele din Ucraina și din toata lumea care lupta eroic pentru țara și poporul lor. Ca soldați, ca mame, ca organizatoare, ca protestante, ca jurnaliste. Pentru aceste femei care iși risca viața in Ucraina și in țarile vecine: sunteți incredibile și intreaga planeta va sprijina”, a remarcat Jennifer Aniston, citata de Elle.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

