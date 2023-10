Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Hermoso nu a fost convocata de noul selectioner al Spaniei, Montse Tome, pentru meciurile campioanei mondiale la fotbal feminin din Liga Natiunilor, potrivit news.ro.Aflate in greva dupa afacerea Rubiales, cincisprezece dintre cele 23 de campioane mondiale ale Spaniei au fost totusi convocate…

- Luis Rubiales a demisionat din funcția de șef al Federației Spaniole de Fotbal, la aproape o luna dupa ce a sarutat-o forțat pe mijlocașa Jenni Hermoso dupa victoria Spaniei la Cupa Mondiala de fotbal feminin, relateaza The Guardian.

- Selectionerul nationalei masculine a Spaniei, Luis de la Fuente, a incercat joi sa evite intrebarile legate de scandalul declansat de sarutul nedorit al presedintelui federatiei de fotbal, Luis Rubiales, asupra jucatoarei Jenni Hermoso, dupa victoria de la Cupa Mondiala feminina, relateaza Reuters.Inainte…

- FIFA a anunțat sambata ca l-a suspendat pe șeful federației spaniole Luis Rubiales din toate activitațile legate de fotbal timp de trei luni, in timp ce investigheaza incidentul in care acesta a sarutat-o pe buze pe jucatoarea Jenni Hermoso dupa victoria Spaniei la Campionatul Mondial feminin.Suspendarea…

- Președintele Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, a refuzat sa demisioneze vineri, 25 august, in urma unui sarut cu jucatoarea Jenni Hermoso in timpul festivitaților de dupa victoria Spaniei la Cupa Mondiala feminina. Incidentul a starnit indignare in interiorul și in afara Spaniei,…

- Președintele Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, intenționeaza sa demisioneze vineri, dupa ce FIFA a deschis o procedura disciplinara impotriva sa in legatura cu sarutul sau nesolicitat dat jucatoarei Jenni Hermoso in timpul festivitaților de dupa victoria Spaniei la Cupa Mondiala.Informația…