- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit data la care va demisiona din functia de director general al celui mai mare retailer online global, transmite AP. Bezos, care a transformat Amazon dintr-o librarie cu vanzari pe internet intr-un gigant de cumparaturi online, a anuntat miercuri ca Andy Jassy,…

- “Am ales acea data pentru ca are o semnificatie sentimentala pentru mine, ziua in care Amazon a fost infiintat in 1994, exact acum 27 de ani”, a declarat Bezos, miercuri, la adunarea anuala a actionarilor Amazon, care a avut loc online. Amazon a anuntat in februarie ca Bezos se va retrage in acest an.…

- Daniel Ortiz, fost coordonator al activitatii Business-to-Consumer (B2C) Iberia, Endesa X, a preluat la inceputul lunii mai functia de director general al Enel X Romania, companie dedicata dezvoltarii de produse inovatoare si solutii digitale pentru orase, case, industrii sau mobilitate electrica,…

- Primaria Aiud are, un nou director executiv al Direcției Economice. Acesta a depus miercuri, 5 mai, juramantul. Funcția a fost ocupata de Claudiu Boldor. Concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Aiud pentru funcția publica de conducere de Director executiv al Direcției Economice a fost…

- Blue Origin, compania spatiala privata detinuta de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a incheiat cu succes cel de-al 15-lea zbor-test al rachetei sale reutilizabile, relateaza joi DPA. ''Blue Origin si-a indeplinit cu succes cea de-a 15-a misiune consecutiva revenind astazi din spatiu si a efectuat…

- Finanțistul aradean Ovidiu Șiclovan a fost numit pentru o perioada de șase luni in funcția de conducere vacanta de director executiv... The post Un aradean a fost numit in funcția de director executiv-colectare din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Timișoara appeared first on Renasterea…

- Liviu Necsulescu, fondatorul companiei Jidvei, un om cu inima mare, a trecut la cele veșnice Mediul de afaceri din Alba a mai pierdut un om care a adus lauri județului și a pus o paine pe masa pentru mii de oameni carara le-a dat de lucru. Liviu Necsulescu, fondatorul companiei Jidvei, a incetat din…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post, funcție publica de conducere de Director executiv al Direcției Economice. Acest concurs a mai fost organizat de 12 ori, dar nici un participant nu a reușit sa obțina punctajul minim de…