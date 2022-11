Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a anunțat ca vrea sa doneze din timpul vieții cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde de dolari. Intr-un interviu pentru CNN, Bezos a afirmat ca isi pune averea la bataie pentru a lupta impotriva schimbarilor climatice și a sprijini oamenii care pot „uni omenirea…

- Fondatorul Amazon a povestit intr-un interviu pentru CNN ca va dona cea mai mare parte a averii sale pentru lupta impotriva schimbarilor climatice și pentru sprijinirea calor care pot unifica umanitatea in fața profundelor diviziuni sociale și politice. Criticii l-au certat pe Bezos pentru ca nu a semnat…

- Dolly Parton, legenda muzicii country, a primit premiul pentru curaj si civilitate din partea miliardarului Jeff Bezos și a partenerei sale Lauren Sanchez, informeaza CNN . Anul trecut, Bezos a acordat cate 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și bucatarului Jose Andres. „Jeff [Bezos]…

- Directorul executiv al FTX – o platforma de schimb de criptomonede, Sam Bankman-Fried, care deținea luni active in valoare de 16 miliarde de dolari la inceputul saptamanii, și-a vazut marți averea redusa cu 94%, pana la valoarea de 1 miliard de dolari, scrie Business Insider. Aceasta reprezinta cea…

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand din aceasta saptamana, potrivit Wall Street Journal (WSJ), in conditiile in care mai multe companii de tehnologie au concediat o parte din forta lor de munca ca raspuns la criza economica, relateaza AFP, informeaza…

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand cu saptamana aceasta, in incercarea de a reduce costurile, a relatat ziarul american Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu problema, potrivit AFP, citata de Agerpres. Ultimele rezultate trimestriale…

- CEO-ul Meta , Mark Zuckerberg, e mai puțin bogat cu 70 de miliarde de dolari, ceea ce il coboara pe locul 20 ca cel mai bogat om din lume, arata estimarile. Zuckerberg a inceput anul cu o avere de 125 de miliarde de dolari potrivit indicelului Billionaires al Bloomberg. De atunci, insa, a scazut la…

- Jeff Bezos a trecut pe locul III in topul celor mai bogați oameni de pe planeta. Un indian i-a luat locul! Este vorba de Gautam Adani, magnatul cu afaceri in energie și transport, cu o avere estimata la 150 miliarde de dolari, care s-a strecurat in top 3 cei mai bogați oameni ai momentului din intreaga…