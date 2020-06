Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 10 ani facea parte, impreuna cu Sore, din trupa Crazy Win și rupea topurile din Romania cu hitul “Beautiful lover”. Acum s-a stabilit in Canada și are propria sa emisiune – Ziua din Noapte-pe canalul de Youtube Bogdan Win, unde descoase vedetele și personalitațile din Romania cu interviuri…

- Canada si Statele Unite au convenit prelungirea interzicerii calatoriilor neesentiale intre cele doua tari pentru alte 30 de zile, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii coronavirusului, a declarat marti premierul canadian Justin Trudeau, transmite Reuters, citat de news.ro.Oficiali…

- Locuințele nu s-au ieftinit așa cum se așteapta lumea, pentru ca piața imobiliara se mișca mult mai incet.La nivel national media a inregistrat o scadere usoara de 1.7%, dupa o crestere inițiala de 1.8% in luna martie a lui 2020. Pretul mediu pe metru patrat util in Romania este 1.367 euro.”In randul…

- SRI a anuntat ca a fost identificat un nou virus bancar. Qbot vizeaza clientii care folosesc internet banking-ul prin browser si fura datele de acces. Troianul fura datele de acces dupa ce trimite e-mailuri capcana. SRI susține ca a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari…

- Totuși, amandoi erau civilizați, amandoi parlamentari. Scena cu luatul de guler s-a putut intampla pe culoare, cand capitala era razvratita, insa in plenul Camerei sau in saloane, ori in familie, ei aveau „acel tact in raporturile lor, fara care orice contact social devine imposibil”. Carp și Sturdza…

- Mii de amenzi erau raportate zi de zi in Romania. Forțele de ordine pareau sa gaseasca pe banda rulanta romani care incalca ordonanțele miliare, asta deși toți cei care ies afara vad strazi pustii și oameni care in mare parte vin de la munca sau de la cumparaturi. Mulți dintre cei amendați au reclamat,…

- Incepand din aceasta noapte, sanctiunile contraventionale prevazute in ordonantele militare si actele normative conexe, pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului starii de urgenta, sunt semnificativ majorate. Astfel, printre altele, cei care nu respecta restrictiile de circulatie…

- In aceasta seara in cadrul unei conferințe de presa, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat o noua serie de masuri pe care Romania le-a luat in plina pandemie de coronavirus. "Se suspenda toate evenimentelor de cultura, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri…