Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana interzice TikTok pe telefoanele angajaților sai. Instituția invoca motive de securitate, scrie europafm.ro. Comisarul European pentru piața interna a anunțat ca executivul comunitar suspenda utilizarea aplicației chineze TikTok pe telefoanele și dispozitivele pe care angajații sai…

- Un asistent universitar de la Facultatea de Drept a Universitații "Nicolae Titulescu" din București a fost inregistrat in timp ce facea un live pe Tiktok și intreba o studenta detalii intime despre colegele sale.

- „Din grupa ta, crezi ca e vreo fata virgina?”, este intrebarea pe care asistentul universitar Constantin Marc Neagu i-o adreseaza unei studente intr-o transmisiune live pe TikTok. Dupa ce inregistrarea a ajuns in atenția conducerii Universitații „Nicolae Titulescu” din București, el a anunțat ca demisioneaza…

- Un asistent universitar titular la Facultatea de Drept din cadrul Universitații „Nicolae Titulescu” din București, și-a dat demisia, dupa ce i s-a adresat, live pe TikTok, unei studente cu un limbaj vulgar. Acesta a intrebat-o daca are vreo colega virgina și care sa aiba par pubian, scrie Clujust.ro.…

- Un asistent universitar care preda științe penale la Facultatea de Drept a Universitații ”Nicolae Titulescu” din București a fost surprins live pe Tik Tok in timp ce purta o discuție nepotrivita cu una dintre studentele lui. Constantin Marc Neagu vorbea despre virginitatea studentelor in cadrul live-ului,…

- Intr-un video ajuns viral pe TikTok, tanarul deschide punga in care era comanda + o punga sigilata cu cateva mii de dolari. “Trebuie sa returnez asta pentru ca sunt o persoana buna, banuiesc”, a spus tanarul in timpul materialului video postat pe TikTok, care a strans 1.9 milioane de vizualizari. Apoi…

- Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea romaneasca. Știrista de la Pro TV incaseaza, lunar, un salariu colosal, dupa cum s-a vorbit atat de mult in spațiul public, de-a lungul anilor, noteaza click.ro. Și, pentru ca incaseaza salarii mari, un taximetrist din Mamaia s-a…

- Victoraș Micula a ajuns din nou in centrul atenției in mediul online, dar de data aceasta nu a fost vorba de vreo aroganța caracteristica, ci de un moment jenant pentru milionar. Totul s-a intamplat in timp ce era live pe TikTok, alaturi de cațiva amici, și a decis sa se arunce pe bradul de Craciun.