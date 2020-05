Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia provocata de noul coronavirus a ucis peste 120.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Franta, Spania si Marea Britanie, potrivit unui nou bilant intocmit sambata de AFP, pe baza datelor ofici

- COVID-19. Pandemia de coronavirus continua sa produca victime pe mapamond. Totuși, Italia și Spania, cele mai afectate țari europene, inregistreaza un bilanț in scadere comparativ cu cifrele apocaliptice din ultimele saptamani. In Spania, au murit in ultimele 24 de ore 324 de oameni. Astfel, numarul…

- Compania TAROM anunța suspendarea curselor aeriene catre Austria, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franța și Germania pana spre sfarșitul lunii aprilie, din cauza pandemiei cu coronavirus. "In...

- Suverana britanica, in varsta de 93 de ani, a fost fotografiata in timp ce parasea Palatul Buckingham intr-o limuzina oficiala, insotita de unul dintre cainii ei din rasa Corgi.Casa regala britanica a anuntat recent ca regina Elisabeta a II-a a anulat petrecerile programate in gradina Palatului Buckingham…

- Oficialii cluburilor din Japonia, impreuna cu șefii fotbalului nipon, au decis ca nicio echipa sa nu retrogradeze la finalul acestui sezon din prima divizie, suspendata pe o perioada nedeterminata din cauza pandemiei de coronavirus. Stagiunea de fotbal din Japonia a inceput in luna februarie, un singur…

- Primirea publicului in gradinile Palatului imperial pentru ziua de nastere a noului imparat japonez Naruhito pe 23 februarie a fost anulata, a anuntat luni Casa Imperiala, din cauza temerilor provocate de raspandirea noului coronavirus, transmite AFP. "In contextul actual, am decis sa…

- Epidemia de coronavirus se extinde in toata lumea. Au fost semnalate noi cazuri in Spania, Marea Britanie și Japonia. In China numarul deceselor a ajuns la 811. Au raportat cazuri de infectare 27 de țari și regiuni autonome