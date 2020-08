Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe s-a intors luni la un spital din Tokyo dupa ce saptamana trecuta a petrecut acolo mai mult de sapte ore oficial pentru un control medical, relansand zvonurile asupra starii sale de sanatate, relateaza France Presse. Abe s-a intors la spital "pentru teste suplimentare",…

- Ministrul de interne al Indiei, Amit Shah, in varsta de 55 de ani, a fost spitalizat duminica, dupa ce a contractat coronavirusul, transmite Agerpres.Shah, unul din colaboratorii apropiati ai premierului Narendra Modi, este cel mai inalt oficial indian testat pozitiv la coronavirus pana acum. Ministerul…

- Japonia acuza China de accentuarea revendicarilor sale teritoriale in marja crizei sanitare si o suspecteaza de propaganda si dezinformare cu privire la pandemia covid-19, in contextul in care Beijingul furnizeaza ajutor unor tari in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters si AFP, potrivit…

- Fostul ministru al Justiției japonez și soția, sa membra a parlamentului, au fost arestați joi fiind acuzați de cumparare de voturi, au anunțat procurorii din Tokyo potrivit Reuters.Katsuyuki Kawai și soția sa, Anri, ar fi platit cinci persoane cu 1,7 milioane de yeni (aproximativ 15.900 de…

- Guvernul Japoniei a anuntat, luni, suspendarea planurilor de instalare a doua sisteme radar americane Aegis concepute pentru contracararea atacurilor balistice nord-coreene, informeaza agentia de presa Reuters.Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a anuntat ca suspenda planurile de amplasare…

- Japonia urmareste situatia din Hong Kong cu "profunda ingrijorare" dupa ce China a adoptat o noua lege de securitate pentru oras, a declarat luni prim-ministrul nipon Shinzo Abe, care a subliniat importanta mentinerii demersurilor de respectare a principiului "o tara, doua sisteme", informeaza Reuters…