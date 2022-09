Japonia îşi redeschide graniţele pentru turiştii străini, după mai bine de doi ani de restricţii din cauza pandemiei de COVID Turistii vor putea vizita Japonia fara viza si nu vor mai avea nevoie de o agentie de turism, din 11 octombrie, iar limita pentru sosirile zilnice va fi ridicata. Vizitatorii vor trebui sa dovedeasca in continuare ca au primit trei doze de vaccin si sa prezinte un rezultat negativ al testului Covid pentru a intra in tara asiatica. Afluxul anticipat de calatori va fi un impuls binevenit pentru guvern si afacerile locale si vine in momentul in care yenul japonez s-a depreciat la cea mai scazuta valoare fata de dolarul american in sase luni. ”Japonia va relaxa masurile de control la frontiera pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

