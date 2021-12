Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul american Flexport Inc. va trimite trei avioane cargo incarcate cu cartofi spre Japonia, unde restaurantele McDonald's au fost obligate sa micsoreze portiile de cartofi prajiti din cauza ofertei insuficiente, transmite Bloomberg.

- Lantul de restaurante McDonald's din Japonia a anuntat ca incepand de vineri va oferi clientilor doar portii mici de cartofi prajiti, dupa ce inundatiile din portul canadian Vancouver si pandemia de coronavirus au afectat livrarile pentru unul dintre cele mai importante produse din oferta McDonald's,…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la…

- Snapchat, Signal, Telegram si Twitter au inregistrat cresteri semnificative dupa ce aplicațiile Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp au incetat sa funcționeze luni, in toata lumea, potrivit News.ro. In cele aproximativ 6 ore de blocaj, numeroase persoane s-au mutat la rivalii firmei fondate de…

- Meme-urile, glumele și ironiile nu au incetat sa tot apara pe parcursul intregii seri, in contextul caderii rețelei mama Facebook și, totodata, a Instagram și WhatsApp. Aplicațiile nu au funcționat timp de aproximativ 6 ore. In plus, Mark Zuckerberg ar fi inregistrat pierderi de circa 6 miliarde de…