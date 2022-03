Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula ''The Power of the Dog'', regizata de cineasta neozeelendeza Jane Campion, a castigat trofeul pentru cel mai bun film duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE, potrivit Agerpres.…

- Joanna Scanlan, protagonista peliculei ''After Love'', in regia lui Aleem Khan, povestea unei femei devenite de curand vaduva care incepe sa accepte un secret socant din viata fostului ei sot, a primit premiul pentru cea mai buna actrita in rol principal duminica seara la Londra, in cadrul celei…

- Lungmetrajul ''Belfast'', un film alb-negru in regia lui Kenneth Branagh care prezinta copilaria cineastului petrecuta in Irlanda de Nord, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului…

- Pelicula "Drive My Car", in regia cineastului japonez Ryusuke Hamaguchi, a primit premiul pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului,…

- Ariana DeBose a castigat premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''West Side Story'', in regia lui Steven Spielberg, duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii…

- Cineasta neozeelandeza Jane Campion, regizoarea filmului "The Power of the Dog", a devenit sambata seara cea de-a treia femeie care a castigat cel mai important trofeu decernat de Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild Award - DGA), informeaza site-ul revistei Variety. Fii la curent…

- Regatul Unit analizeaza posibilitatea de a dona Ucrainei sisteme antiaeriene fabricate de compania Thales, pentru a ajuta Kievul sa-si apere spatiul aerian de invazia rusa, a declarat ministrul britanic al apararii Ben Wallace, adaugand ca aceasta tehnologie corespunde definitiei de arme defensive,…

- Un oligarh nascut in Ucraina a fost gasit mort la domiciliul sau in circumstanțe inexplicabile, a declarat poliția din Surrey (in apropiere de Londra), anunța The Guardian.