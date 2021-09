Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si cantareata britanica Jane Birkin si-a anulat aparitia la American Film Festival din Deauville (Franta) deoarece se recupereaza dupa un atac cerebral, scrie BBC, potrivit news.ro. Ea a suferit „un atac cerebral minor in urma cu cateva zile”, a transmis familia intr-un comunicat preluat…

- Jane Birkin, in varsta de 74 de ani, "a suferit o forma usoara de accident vascular cerebral", "se simte bine" in prezent, dar si-a anulat participarea la Festivalul filmului american de la Deauville, a anuntat familia artistei intr-un comunicat transmis redactiei AFP. Cantareata si actrita britanica…

- Cea de-a 47-a editie a Festivalului filmului american de la Deauville, care va incepe vineri seara, va fi marcata de revenirea starurilor hollywoodiene in acest oras din nord-vestul Frantei, in frunte cu Johnny Depp si Oliver Stone, intr-o competitie oficiala marcata de pelicule ce prezinta personaje…

- Astazi, 1 septembrie, mii de elevi incep noul an școlar, OMS și UNICEF face un apel catre autoritațile naționale, și le cere ca școlile sa funcționeze cu prezența fizica in clase, asigurandu-se un mediu sanitar sigur prin implementarea masurilor de sanatate publica in scopul de a reduce la minim…

- Pepe și Ralua Pastrama, fosta lui soție, trec prin momente delicate dupa ce fiica lor cea mica, Rosa, s-a accidentat și s-a ales cu o fractura la braț, motiv pentru care a avut nevoie de ajutor specializat. Ce s-a intamplat cu micuța celor doua vedete din Romania.

- Cristina Cioran este extrem de fericita in urma veștii bune primite din partea medicilor. Specialiștii sunt foarte pozitivi in ceea ce privește starea de sanatate a fetiței sale care s-a nascut prematur. Ce pas uriaș va face Ema? Cristina Cioran este in culmea fericirii. Ce veste i-au dat medicii? Cristina…

- Cristina Cioran (43 de ani) a nascut prematur o fetița, Ema, pe 18 iulie 2021. Prezentatoarea TV a fost externata, insa fiica ei inca se afla in spital, sub supravegherea medicilor. Cristina a nascut prin cezariana, la 29 de saptamani de sarcina. Cum se simte Cristina Cioran dupa ce a fost externata.…

- Dupa o grea suferința, a incetat din viața maestra internaționala Andreea Bollengier (nascuta Sasu-Ducșoara), una dintre jucatoarele reprezentative ale Romaniei in anii ’90 și apoi ale Franței, unde s-a stabilit prin casatorie in anul 2005, informeaza Federatia Romana de Sah. Fiica maestrului FIDE Adrian…