Jandarmii sinăieni, la ceas ­aniversar: 18 ani de existenţă F.T. Vineri, 1 iulie, Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia marcheaza 18 ani de la infiintare. In acest context, potrivit unui comunicat al institutiei, „in intervalul orar 10.00-13.00, dorim sa sarbatorim impreuna cu voi toti evenimentul. Am pregatit tiroliana pentru copii, un cros intitulat “Ziua Centrului”, expozitie de tehnica si materiale montane, plimbari cu ATV-urile din dotare, expozitie foto cu ilustratie din activitatea noastra si un atelier de noduri, necesare in domeniul montan». Totodata, reprezentantii centrului montan de jandarmi sinaian fac un scurt… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

