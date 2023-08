Jandarmii s-au pus pe amendat artiştii: Paraziţii şi Macanache, „victime” ale scandalului Gheboasă Jandarmii din Cluj au aplicat noi sancțiuni contravenționale pentru 4 artiști, care au prezentat in concertul de la UNTOLD cantece cu versuri care conțin un limbaj vulgar, licențios sau rasist. Printre cei sancționați se numara membri ai trupei Paraziții și Macanache. Amenzile au fost date in urma analizarii imaginilor și inregistrarilor video din timpul concertului. […] The post Jandarmii s-au pus pe amendat artistii: Parazitii si Macanache, "victime" ale scandalului Gheboasa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

