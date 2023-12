Stiri pe aceeasi tema

- Gest dramatic al unei tinere mame chiar in prima seara de Craciun. Femeia a fost cat pe ce sa sara de pe un pod din Timișoara daca nu ar fi fost gasita la timp de jandarmii care erau de serviciu.

- Accident cu un mort și șase raniți in seara de Craciun, in județul Olt, provocat de un șofer beat și drogat. Victima care a decedat in urma impactului este primarul localitații Gradinari.

- O persoana a decedat, luni, in prima zi de Craciun, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul al doilea al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean. „La data de 25 decembrie, in jurul orei 11,30, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu…

- O drama cumplita a avut loc in SUA, cu doar cateva zile inainte de Sarbatori. Cinci copii și-au pierdut viața, in urma unui incendiu ce a izbucnit in casa in care se aflau. Cinci copii au murit intr-un incendiu, in Arizona, in timp ce tatal facea cumparaturi de Craciun. Patru dintre copii erau frati,…

- Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad au gestionat 99 de intervenții in situații de urgența in perioada 27-29 octombrie.... The post 95 de misiuni pentru SMURD, in weekend. Pompierii aradeni au intervenit și pentru stingerea unui incendiu appeared first…

- Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier.Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier, transmit reprezentantii Inspectoratului…