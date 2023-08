Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, jandarmii din Postul Montan Slanic Moldova și Postul de Jandarmi Balneoclimateric din Targu-Ocna au desfașurat activitați specifice de prevenire in zonele montane, cu scopul de a informa și indruma turiștii pentru a se bucura in siguranța de frumusețile naturii. Principala misiune…

- In aceasta perioada, copiii se afla in vacanța de vara, iar polițiști sunt prezenți alaturi de ei pentru a desfașura intalniri și activitați interactive in cadrul școlilor de vara, pentru a interacționa cu ei și pentru a le oferi sfaturi de vacanța cat mai pe ințelesul lor. Campaniile de prevenire…

- Cei peste 100 de copii care petrec cateva zile la Școala de Vara de la Biserica” Sfinții Trei Ierarhi” din Bacau au primit astazi vizita jandarmilor bacauani. Copiii s-au bucurat de prezența jandarmilor, care le-au explicat, pe ințelesul lor, cum pot fi prevenite faptele antisociale și cum trebuie sa…

- Astazi, peste 190 de copii entuziaști de la Gradinița “Roza Venerini” din Bacau au avut parte de o experiența remarcabila, intalnindu-se cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau in cadrul programului “Vara Impreuna”. Intr-o incantatoare zi de vara, prichindeii și-au petrecut…

- Polițiștii desfașoara pe perioada verii intalniri și activitați interactive cu minorii participanți la școli de vara sau alte evenimente, pentru a interacționa cu ei și pentru a le oferi sfaturi de vacanța cat mai pe ințelesul lor. Campaniile de prevenire demarate de polițiști ,,Siguranța…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean ” Stefan Cel Mare ” Bacau va asigura masurile de ordine publica la evenimentele ce vor avea loc in acest sfarșit de saptamana, iar prin masurile ce le-am pregatit vom avea grija ca fiecare cetațean sa petreaca acest sfarsit de saptamana in siguranța. Pentru desfașurarea…

- Cei 60 de copii care petrec cateva zile la școala de vara, “Vacanța de vara in tinda bisericii de la Gheraiești” au primit astazi vizita jandarmilor bacauani. Copiii s-au bucurat de prezența jandarmilor, care le-au explicat, pe ințelesul lor, cum pot fi prevenite faptele antisociale și cum trebuie sa…

- Pe intrega perioada a vacanței de vara, pompierii bacauani desfașoara activitați ce au drept scop educarea preventiva pentru siguranța copiilor. Astfel, echipajele de intervenție din cadrul subunitaților din județ, precum și personal din cadrul Serviciul Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților…