Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca in mandatul sau de premier Justitia funcționeaza, iar audierile se fac la lumina zilei. „Partidul principal al penalilor a devenit USR”, in timp ce PSD s-a detasat total de acest fenomen, a ținut sa precizeze premierul. Acesta a fost…

- La comanda Partidului Național Liberal, filiala Salaj, executat de ZTV SRL, Cod AEP 21240015, Tiraj 1 exemplar Acest articol Claudiu Birsan: -aceste investitii vor genera locuri de munca bine platite a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, la Abu Dhabi cu reprezentanții unor companii importante din Emiratele Arabe Unite. Agenda discuțiilor a vizat extinderea si modernizarea Aeroportului Otopeni, a infrastructurii portuare si feroviare, investitiile in energie verde. Dezvoltarea de proiecte…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca a avut consultari cu premierul Marcel Ciolacu in urma atacului iranian cu drone asupra teritoriului Israelului. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a oferit clarificari in legatura cu atacul iranian cu drone asupra teritoriului Israelului, intr-o intervenție…

- Peste 40.000 de copii din Regiunea Sud-Vest Oltenia aveau parinții plecați la munca in strainatate in perioada 2021 – 2022. Numarul este de aproximativ zece ori mai mare decat cel inregistrat de statisticile oficiale pentru aceeași perioada. Noile date sunt prezentate de Organizația Salvați Copiii Romania,…

- Deși suntem in an electoral, premierul Marcel Ciolacu nu se ferește sa spuna ca va duce pana la capat și cu orice risc reforma bugetara pe care a pornit-o. Ciolacu insista asupra faptului ca trebuie facuta curațenie in aparatul bugetar central, dupa care vor urma administrațiile locale. De asemenea,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 252 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 66 locuri de munca pentru: lucratori in agricultura (cules fructe), inginer specializat in domeniul feroviar; Finlanda – 39 locuri de munca pentru: mașiniști…

- Marcel Ciolacu a fost prezent la Gala CONAF- ”Women in Economy, unde a declarat ca doamnele din business sunt „adevarata mina de aur a economiei romanești”. Din acest motiv, acestea ar trebui reprezentate la toate consultarile in proporție de 50%. Premierul a atras atenția și asupra unui studiu potrivit…