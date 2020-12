Jandarmii au oferit cadouri de Crăciun familiilor nevoiașe In fiecare an jandarmii ieșeni merg in preajma sarbatorilor de iarna cu cadouri la familiile cu posibilitați financiare reduse. Aceștia aduc zambetele pe chipurile copiilor care nu au șansa de a primi un cadou de la Moș Craciun. Astfel, jandarmii din Iași au pus mana de la mana și au cumparat dulciuri, alimente și un frigider pentru doua familii numeroase din localitatea Popricani. In spiritul Sarbatorilor de iarna, astazi, 22 decembrie, am adus bucurie, la doua familii din localitatea Popricani, una cu 4 copii, iar cealalta cu 3 copii. Acțiunea s-a realizat in cu sprijinul I. P. A. Regiunea 3… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

