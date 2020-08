Sala de jocuri de noroc din Targu Bujor dezminte afirmațiile jandarmilor privind amenda de 40.000 de lei pentru ca administratorul ar fi refuzat sa inchida activitatea pe timp de noapte și transmite imagini de pe camere de supraveghere unde se vede inchiderea locației la ora 22.55.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții salii de jocuri de noroc, singurul operator din Targu Bujor, in noaptea de 6 spre 7 august locația a fost inchisa, cu respectarea in totalitate a normelor și obligațiilor impuse de reglementarile aflate in vigoare.

