Contributiile la fondurile private de pensii (Pilonul II) vor creste de la 3,75% la 4,75%, dupa ce Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat Ministerul Muncii. „Jalon indeplinit din Planul National de Redresare si Rezilienta: contributiile la fondurile private de pensii vor creste de la 3,75% la 4,75% Guvernul a aprobat in sedinta de astazi o Ordonanta de Urgenta care prevede majorarea cu un punct procentual, incepand cu 1 ianuarie 2024, a contributiilor la fondurile private de pensii (Pilon II). Masura este inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta…