Stiri pe aceeasi tema

- Situația economica și planul de relansare a economiei au fost discutate, saptamana trecuta, cu șeful statului intr-o ședința la Cotroceni, dar și in reuniunea conducerii Partidului Național Liberal. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat la Digi24 ca planul va fi gata in doua saptamani și ca…

- "Foarte simplu, pentru ca vacanța mare are o conotație in mintea omului, inseamna opt saptamani de vacanța, cel puțin așa erau pe vremea mea. Acum nu mai știu cate saptamani de vacanța sunt in vacanța mare. Dar opt saptamani reprezinta un interval de timp in care o serie de acțiuni de prevenire a…

- Pandemia de coronavirus a creat o criza economica mondiala mult mai grava decat cea din anul 2008 și a carei rezolvare nu pare sa se intrevada in viitorul apropiat. Romania este una dintre țarile grav afectate, astfel ca Ministrul Muncii a anunțat ca peste 573.000 de angajați au intrat in șomaj tehnic.…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75%, din cauza masurilor de combatere a pandemiei. 30% dintre trenuri sunt suspendate si in jur de 400 de salariati sunt in somaj tehnic Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75%, dupa ce o treime din trenuri au fost suspendate. 400 de angajați sunt in șomaj tehnic Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur…

- Numarul cumulat al contractelor de munca suspendate si incetate inregistrate de la introducerea starii de urgenta a depasit un milion, potrivit cifrelor publicate joi de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.Astfel, numarul contractelor individuale de munca suspendate inregistrate joi la…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, arata ca planul adoptat in Parlamentul European ar putea aduce in Romania 3,1 miliarde de euro. Acești bani pot fi utilizați pentru a combate efectele economice ale crizei provocate de noul coronavirus.Citește și: Parlamentul European a adoptat un pachet…

- Motoarele economiei romanești se opresc, de joi. Dacia și Ford inchid fabricile din Romania și trimit 20.000 de angajați in șomaj tehnic Angajatii fabricii Ford de la Craiova vor intra in somaj tehnic incepand de joi si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea…