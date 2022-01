JAF la unitatea militară! Cum a răspuns DNA Marin Bran, fost comandant al Unitatii Militare 01541- Budieni din judetul Gorj, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi achizitionat bunuri la preturi supraevaluate. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marin Bran, colonel in rezerva, la data faptelor comandant al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

