Vineri seara, la ora 20.15, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Petru Rareș din municipiu s-a produs o talharie. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce victima, o tanara de 23 de ani, se afla in timpul serviciului in incinta unui magazin in calitate de vanzatoare, un barbat mascat a intrat in magazin, a amenințat-o cu un cuțit, a sustras banii ce se aflau in casa de marcat, apoi a plecat. In cauza, polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata”,…