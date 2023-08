Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in fotbalul romanesc. Dragu Badin, fost campion cu Universitatea Craiova in sezonul 1973-1974, a murit duminica dimineața. Fostul fotbalist inca nu implinise 76 de ani.Dragu Badin s-a nascut pe data de 7 august 1947, la Braila, orașul in care și-a inceput cariera de fotbalist. Acesta a ajuns in…

- Legendarul cantaret american Tony Bennett, cunoscut pentru hitul ”I Left My Heart in San Francisco”, a murit la varsta de 96 de ani, a anuntat vineri presa straina. Frank Sinatra a spus despre Bennett ca este ”cel mai bun cantaret din bransa” dupa ce a devenit faimos in anii 1950. Bennett a castigat…

- Jador radiaza de fericire de cand a intalnit-o pe iubita sa, Alexandra Dobbia. Artistul mai indragostit ca niciodata, iar dovada sunt chiar declarațiile de dragoste pe care i le face in mod public partenerei sale, in fiecare zi. Manelistul și iubita lui Alexandra Dobbia traiesc o frumoasa poveste de…

- In urma cu doar o seara, Jador a susținut un concert la Romexpo București, iar o mulțime de oameni au fost prezenți, in ciuda faptului ca afara ploua. Ei bine, la concertul artistului, o fana a inceput sa planga. Cantarețul de manele s-a dus direct la ea pentru a-i șterge lacrimile. Iata de ce tanara…

- Fratele lui Jador, primele declarații dupa ce artistul și-a anunțat retragerea din industria muzicala, de pe patul de spital, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Celebrul manelist se confrunta cu probleme serioase din punct de vedere medical, astfel incat a luat decizia radicala de a-și incheia…

- Jador și-a șocat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce a anunțat retragerea din muzica. Cantarețul s-a fotografiat de pe patul de spital, in timp ce purta oxigen, dar și perfuzii. Artistul a dat de ințeles ca se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca are nevoie de recuperare.

- Soția fostului parlamentar și lider CJ Vaslui, Corneliu Bichineț, a murit in somn, in urma unui infarct, la Bruxelles, acolo unde se afla impreuna cu soțul ei sa pregateasca nunta baiatului lor.„Am venit cu Anda, soția mea, la Corneliu, in Bruxelles, sa ne bucuram, impreuna, de munca și realizarile…